19.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek."

Kaynak: AA