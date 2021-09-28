Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan: 'Yeni finansal ekosistemde İstanbul'un avantajlarını kullanacağız' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan: "Yeni finansal ekosistemde İstanbul'un avantajlarını kullanacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan:

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Küresel finansın merkezi doğuya kayıyor.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Küresel finansın merkezi doğuya kayıyor. Çin ve Hindistan en büyük ekonomi olma yolunda ilerliyor. Bizde bu değişimde yerimizi almalıyız. İstanbul merkez konumunda bunun avantajını kullanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Finansın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Aşan, program kapsamında 'İstanbul Finans Şehrine Doğru' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Küresel finans merkezinin konumunun doğuya kaydığına dikkat çeken Aşan, "2000 yılından sonra Asya ülkeleri küresel finans merkezi olma yolunda ilerlemeye başladı. Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi Hindistan'ın ise en büyük 2'inci ekonomi olacağı öngörülüyor. Bu süreçler çok barışçıl olmuyor. Küresel finans merkezinin Avrupa ve Amerika'dan Asya'ya kayması çok kolay olmuyor. Önümüzdeki yıllarda dünya ekonomilerinde büyük sıkıntılar bekliyorum" dedi.

Yeni finansal ekosistemde Türkiye'nin alacağı konumdan da bahseden Aşan, "İstanbul'un çok büyük bir avantajı var, coğrafi açıdan önemli bir avantajımız var. Bu avantajımızı bugüne kadar yeterince kullanamadık bundan sonra avantajlarımızı kullanmamız lazım. Bütün finans hizmetlerinin bir arada alınacağı bir proje yapılıyor. İstanbul Finans Merkezi (İFM) bütün finansal hizmetlerin olacağı bir proje. İFM projesinde coğrafyanın avantajını kullanmak istiyoruz. Yabancı yatırımcıları çekebilmek için iyi bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu altyapıyı oluşturabilirsek devamı biraz daha kolay gelecektir, bunun için çalışmalar yapıyoruz. Finans ve teknoloji üssünü İFM içinde hızlıca oluşturacağız. Finansal ekosistemde güçlü şekilde yerimizi alacağız" açıklamalarında bulundu.

"İFM tüm finansal işlerin çözülebileceği bir merkez olacak"

İFM'nin sunacağı hizmetlere de değinen Aşan, "İFM'nin içine gelecek kurumlara katılımcı belgeleri vereceğiz. . İFM tahkim merkezi kuruluş çalışmaları başladı. Hukuk reform programı kapsamında İFM'nin yakınında finans mahkemeleri kuruluyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İFM içinde tüm işlerin çözüleceği bir alan isteniyor. İFM tüm finansal işlerin çözülebileceği bir merkez olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

 Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

 Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı

Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan: 'Yeni finansal ekosistemde İstanbul'un avantajlarını kullanacağız' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:16:14. #1.17#