Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın rotası ve takvimi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ve rotası belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yat Yarışları'nın 2021 takvimi ve rotası belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları; iki etap olarak Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı İstanbul Vali Yardımcı Şevket Atlı, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Turkuvaz Medya Temsilcisi Mert Karaman ve Türk Medya Temsilcisi Mehmet Ayan'ın katılımıyla Galataport İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları hakkında bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu "Yat yarışları 2'nci yılını tamamlayacak. Bu yarışa Cumhurbaşkanımızın eşsiz destekleriyle devletin tüm kademelerinde büyük teveccüh görüyoruz. Çok kıymetli sponsorlarımız var, herkese çok minnettarız çünkü gerçekten destekleriniz bizi ileriye taşımamıza çok fayda sağlıyor. Bize güç veriyor. Sizler olmadan bu işleri bu noktaya getiremezdik" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA'DA BUNUN EŞİ BENZERİ YOK"Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları rota ve takvimi hakkında bilgi veren Yemlihaoğlu "Biz bu organizasyonu temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz bir güzelliği var. Burada 25-27 Haziran tarihleri arasında yarış organize edeceğiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı denizin dalgalarına, akıntılarına, rüzgara karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri. 2'nci etabımız ise İstanbul'da iki kıtanın buluştuğu lokasyonda gerçekleşecek. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bir tarafımız Asya bir tarafımız Avrupa, bir Asya'dasınız bir Avrupa'da. Tekneler olarak bunun çok büyük bir değeri var. İstanbul'un 3 bin yıllık tarihini, dinlerin kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz" dedi.CUMHURBAŞKANLIĞI 2'NCİ ULUSLARARASI YAT YARIŞLARICumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 25 Haziran'da dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği Yarışların, ödül töreni 27 Haziran tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.Cumhuriyet Kupası - Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası İstanbul etabı ise "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla Boğaziçi'nde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş