Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından, "Türk Kızılay dünyanın her köşesindeki mazlumlara yardım elini uzatarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen medeniyetimizin geleneğini sürdürüyor. Milletimizin merhametinin ve dayanışma ruhunun en güzel tezahürü olan Kızılayın 153'üncü yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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