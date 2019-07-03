Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Kaynak: AA
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