Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Kaynak: AA
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