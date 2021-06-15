Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutluyorum. Tek millet, iki devlet, aynı hilal ve yıldızın gölgesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler