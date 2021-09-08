Cumhurbaşkanı Tatar Konya Bilim Merkezi'nde Gençlerle Buluştu
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Cumhurbaşkanı Tatar Konya Bilim Merkezi'nde Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Tatar Konya Bilim Merkezi'nde Gençlerle Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi'nde, "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi'nde, "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve çok sayıda gencin katıldığı programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den her anlamda çok önemli destekler aldıklarını söyledi.

KIBRIS DAVASINA VERECEĞİNİZ DESTEK ÇOK ÖNEMLİDİR

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs her gün gündemdedir. Biz Kıbrıs'ta siyaset icabı ayrı iki devletiz. Çünkü dünya hukuku bunu emretmektedir. Biz hiçbir zaman farklı düşünmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz. Artık iletişim dünyasında Kıbrıs'ta şu anda neler oluyorsa anında tüm Türkiye'de izlenebilir. Türkiye'de olan biten aynı anda bizde, Kıbrıs'ta izlenebilir. Küçülen küresel dünyada bizim de ilişkilerimizin yakınlaştığı, dolayısıyla sizlerin de herhangi bir düğmeye basarak Kıbrıs davasına, Kıbrıs meselesine vereceğiniz destek benim için çok kıymetlidir. Kamuoyu dediğimiz şey gençlerden başlar ve yavaş yavaş yayılır. Kıbrıs'ın Türkiye'nin çok değer verdiği, ayrı bir devlet de olsa bir vatan toprağı olduğunu, Kıbrıs'ı bizden bir parça olarak görmek ve Kıbrıs'tan gelen gençlerle münasebetinizin artırılması, yeni ilişkilerin kurulması geleceğe yönelik önemli adımlardır. " dedi.

HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki milli ve ulusal çıkarlarını koruyabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Ben, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yakın, sadece devletler düzeyinde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler düzeyinde her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahibim. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum. " diye konuştu.

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençler tarafından sorulan sorulara cevap vererek, söyleşiyi tamamladı.

Kaynak: Habermetre

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