Cumhurbaşkanı'na madalya sözü veren Busenaz Sürmeneli'ye Erdoğan ailesinden tebrik

Busenaz Sürmeneli, Çinli Gu Hong'u yenerek Tokyo'da şampiyon oldu. Tarihi zafer sonrası Sürmeneli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013'te söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcağı sıcağına arayarak Busenaz'ı tebrik etti. Ardından eşi Emine Erdoğan, "Zor günlerde yüzümüzü güldüren ve bizi gururlandıran sporcularımızı kutluyorum" paylaşımı yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttu.

"ONA SÖZ VERMİŞTİM"

Busenaz, "İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım, boğazım düğümlendi. İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum" açıklamasını yaptı.

TELEFONLA VE SOSYAL MEDYADAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Mete Gazoz'un şampiyonluğunda olduğu gibi Busenaz'ı da içten dilekleriyle kutladı.

"SPORCULARIMIZ GURURLANDIRIYOR"

Ardından Eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından, "Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum" paylaşımıyla altın madalya alan sporuyu kutladı.