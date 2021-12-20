Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."
" Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapılacak."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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