Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk lirası mevduat geliri kur altında kalırsa aradaki fark ödenecek."

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