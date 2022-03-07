Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Günlerdir beklenen gemiler Türkiye'ye gelecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünkü telefon görüşmesinde konuşulan konular ortaya çıktı. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek. Böylece son günlerde yaşanan tedarik endişesi de çözülmüş olacak.
Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Azak Denizi'nde bekletilen yağ gemileri Türkiye'deki endişeleri artırdı. Vatandaşlar yağ krizi yaşayacağı korkusuyla marketlere akın etti. Bu çerçevede dün telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde bölgede bekletilen yağ ve buğday gemileri vardı.
AK Partili kaynaklardan edilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken Putin'in Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade edildi.
Öte yandan Erdoğan ve Putin arasında yapılan dünkü telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi" denildi.
Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022