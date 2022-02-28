Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi...

AA, Mehmet Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title