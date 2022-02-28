Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi...
AA, Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
AA / Mehmet Tosun - Güncel