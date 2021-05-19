TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız ismiyle devam edecek
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TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız ismiyle devam edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'ın tanıtımını yapan Erdoğan, "Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2 bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edecek. Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"TRT SPOR 2 YAYIN HAYATINA TRT SPOR YILDIZ OLARAK DEVAM EDECEK"

"Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2 bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edecek. Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi. Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7'den 70'e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

ENGELLİLERİN SPOR MÜSABAKALARI DA YAYINLANACAK

Dünya Atletizm Şampiyonasının yayını vesilesiyle 2019 yılından beri test yayınları süren kanalımız artık basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacaktır. Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına da ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik her çabayı olduğu gibi bu gayreti de destekliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız ismiyle devam edecek

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TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız ismiyle devam edecek - Haberler Spor
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