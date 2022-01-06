Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle...

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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