Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulması ve gerginliğin kısa sürede sona ermesi temennisini dile getirdi.
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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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