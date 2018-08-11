Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illere teşekkür ziyareti kapsamında bölgeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde vatandaşlara hitap ettikten sonra AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Buradan ayrılan Erdoğan, çevredeki bir kafeye girdi. Kafe'de vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara ise oyuncak hediye etti.