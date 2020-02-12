Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

12.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI , Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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