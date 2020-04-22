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Huber Köşkü, Spor, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

22.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, sporcuları en kalbi duygularıyla ve muhabbetle selamladığını belirterek, A Milli Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla da olsa bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'ndan çok büyük başarılar beklendiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şenol hocamızla birlikte bu şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığınızı biliyordum. Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğu ve şevkiyle teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. Gençlerimizde bu azmi, bu kararlılığı, bu heyecanı, bu kabiliyeti görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir. Sizlerden futbol aşkıyla yürekleri coşan milyonlarca vatandaşımıza kendi milli takımlarının zaferinin sevincini de yaşatmanızı bekliyoruz. Ülkemizi temsil ederken ortaya koyacağınız emek ve gayret için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü

"BÜYÜK BAŞARILAR İÇİN ŞARTLAR UYGUN"

Koronavirüs salgınının dünyanın her köşesinde ve hayatın her alanında çok ciddi etkiler bıraktığını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü alışkanlıklarını, önceliklerini, hayata bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni dönemde hem beden sağlığı hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle de futbola çok önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun yeni dönemde asıl mahiyetine tekrar kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu da profesyonel sporcularımızın içlerindeki amatör ruhu ve disiplini hiçbir zaman kaybetmemelerinden geçiyor. Spora herhangi bir meslek değil, gönüllü olarak seçilmiş bir hayat biçimi olarak bakabildiğimiz ölçüde bunu başarabiliriz. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor. Bunu en çok da A Milli Takım'da ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz. Esasen Türkiye'nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilemeyecek düzeye gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü

"BU GÜZEL İKLİMİ KUPALARLA TAÇLANDIRALIM"

Türkiye'ye hangi uluslararası şampiyonanın ev sahipliği görevi verilirse verilsin buna uygun altyapısının olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk defa ilk ve orta öğretim düzeyinden itibaren yetenek taramaları ile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurduk. Yurt dışıyla olan sıkı bağlarımız sayesinde hemen her ülkedeki gelişmeleri yakından takip edebilme imkanına sahibiz. Gençlerimizin spora ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Ben sizlere güveniyorum."

"EVDE KAL, HAREKETSİZ KALMA" KAMPANYASI

A Milli Takım'ın yaş itibarıyla da genç, dinamik olduğuna değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah yüreğinizde ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin. Sözlerime son vermeden önce buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum."

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