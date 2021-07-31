Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ederek yangından etkilenen vatandaşlara tek tek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Buradaki vatandaşlardan yangın sırasında yaşadıklarını dinleyen Erdoğan, yangında zarar gören konutların yenileneceğini ifade etti.

Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen 4,5 yaşındaki Rukiye adlı kız çocuğu ile de bir süre ilgilendi.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (2)
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Yusuf Güney Aleyna Tilki
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 19:44:04. #1.14#

title