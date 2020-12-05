Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına...

05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan

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