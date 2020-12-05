Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.