Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına...
05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karakurt-Horasan) Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan