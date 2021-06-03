Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşları heyecanlandırdı. Dönmez'in yaptığı "Bir adım daha" paylaşımı, beklenen "yeni rezerv" açıklamasını desteklerken, müjdeyle ilgili tarih ve saat bilgisi de verdi.

Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

FAHRETTİN ALTUN: GERİ SAYIM BAŞLADI

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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