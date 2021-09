Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan tek cümlelik yorum: Bu konuları çoktan geçtik

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini bitirip Beyaz Saray'a ayak bastığında kendisine yöneltilen ilk sorulardan biri Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'dan ikinci S-400 partisinin alınacağı söylemesi, ABD Başkanı'na soruldu.

TEK CÜMLELİK CEVAP VERDİ

Beyaz Saray'ın bahçesindeki kalabalık gazeteci grubuyla karşılaşan Biden, S-400 meselesi için, "We've already through there (Bu konuları çoktan geçtik)" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alımı karşısında ABD'nin tutumuyla ilgili, "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gayet güzel bir açıklama yaptı; 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz.' dedi. Kim bu? Stoltenberg; NATO'nun Genel Sekreteri. Buyurun, gerçek ortada. Kimse kusura bakmasın. Ben de şunu söyleyeceğim; Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye, kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse, acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak? Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin! Öyle bir şey olamaz." demişti.

"KİMSE BİZİM ALACAĞIMIZ SAVUNMA SİSTEMLERİNE MÜDAHALE EDEMEZ"

Sunucunun "Yani siz hala S-400'lerin yeni partisini alma niyetinde misiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse müdahale edemez" diye konuşmuştu. Sunucunun "Bu, yanıtın 'evet' olduğu gibi anlaşılıyor." yorumu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek… Tabi ki evet" demişti.

