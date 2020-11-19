Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı

19.11.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve yargı reformlarına dikkat çekmesinin ardından gözler yapılacak çalışmalara çevrildi. Bu kapsamda ekonomik ve yargı alanındaki reformlar için Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve AK Parti olmak üzere 3 koldan çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" mesajıyla startı verilen ekonomi ve yargı alanındaki reformlara ilişkin çalışmalar başladı.

Herkes reform çalışmalarının ayrıntılarını merak ederken CNN TÜRK'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve AK Parti olmak üzere 3 koldan yürütülen çalışmalar yıl başına kadar şekillenecek.

İLK ÇALIŞMA ADALET BAKANLIĞI'NDA BAŞLAYACAK

İlk ayak bakanlık. İki önemli konu çalışılıyor. AİHM kararları çerçevesinde verilen ihlal kararlarının analizi ve buradaki sıkıntıların tespiti ilk başlık. Diğer başlıksa hakim ve savcıların İnsan Hakları Eğitimi. Bu noktada "En iyi kanun da olsa uygulama önemli" vurgusu yapılıyor. Tutukluluk ile ilgili yeni kriterler de çalışma kapsamında.

ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ÖNEMLİ AYAĞI İSE EKONOMİ

Yargı ile ekonomi çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Çalışmaların ikinci önemli ayağı ise Cumhurbaşkanlığı'nda. Özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku başlıklarında aksaklık tespitleri yapılıyor. Ana hedef "Yatırım ortamının iyileştirilmesi için somut adım atmak" ve güven mesajı vermek. "Güven" kelimesi yatırımların da şifresi olarak görülüyor.

UZMANLIK MAHKEMELERİNİN YAYGINLAŞMASI GÜNDEMDE

İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması da gündemde. Eş zamanlı olarak da hakimlerin uzmanlaştırılması. Yatırımcılar açısından yargının hızlı ve etkin işleyişinin önemine vurgu yapılıyor. Arabuluculuk da ele alınan bir başlık.

AK PARTİ DE BU ÇALIŞMALARIN İÇİNDE

Çalışmaların 3. ayağı ise AK Parti. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, bazı milletvekilleri ile "İnsan Hakları Politika Belgesi" toplantısı gerçekleştirdi. Çalışmalar hem MYK hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı

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