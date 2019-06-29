Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Japonya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Japonya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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