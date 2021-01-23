Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız."