Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her...

23.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip 6 denizaltımızı 2022 yılında Piri Reis'ten başlayarak her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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