Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans seviyesindeki öğrenciler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın başlatılacağını belirterek, "Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde araştırma projelerinde görev alarak programdan faydalanabilecek" dedi.

Dağlık Karabağ'daki son durum, koronavirüs ile mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine staj konusunda müjdeli haberi verdi.

"STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"

Eroğan, yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla kısa adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

BURS PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı STAR lisans burs programıyla ilgili duyuruların önümüzdeki günlerde yapılacağı tahmin ediliyor.

TÜBİTAK'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı "KOVID-19 Araştırma Projeleri" burs programı kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekildeydi:

BURS MİKTARI

Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarları;

– Lisans öğrencileri için 750 TL/ay,

– Yüksek Lisans öğrencileri için 3.000 TL/ay,

– Doktora öğrencileri için 4.500 TL/ay,

– Doktora Sonrası Araştırmacılar için 6.000 TL/ay'dır.

TÜBİTAK'ın desteklediği diğer projelerde görev alan bursiyerlerin, bu program kapsamında da desteklenmesi durumunda verilecek burs miktarları yukarıdaki miktarlara tamamlanır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

a. Başvuru Koşulları

i. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

ii. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak.

iii. Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans veya doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak ya da doktora derecesini almış olmak

iv. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

v. Özel öğrenci statüsünde olanlar bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

b. Başvuru Belgeleri

i. Öğrenci belgesinin e-devletten alınan çıktısı veya doktora mezuniyet belgesi

ii. COVID-19 ile ilgili bir projede araştırma yapmakta/yapacak olduğunu gösterir belge (Kabul belgesi araştırmanın yapılacağı tarihleri, araştırma

konusunu içermeli ve davet eden araştırmacı (proje yürütücüsü) tarafından imzalanmış olmalıdır.)

iii. Program web sayfasında yer alan formatta hazırlanmış Başvuru ve Araştırma Öneri Formu