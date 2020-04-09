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Mehmet Aktaş, Polis, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gönderiği mesajla, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

09.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Polis Haftası' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a gönderiği mesajla, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği mesajında, "Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen Polis Teşkilatımız, ülkemizin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, milletimiz için her zaman huzur, güven ve şefkat kapısı olmuştur. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevleri başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere de şükran dileklerini ilettiği mesajında, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyerek, selamını iletti.


Kaynak: DHA

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