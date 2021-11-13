Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Bugün düzenlenen törenle son tabliye montajı yapıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

"NE KADAR CAHİL OLDUKLARININ EN GÜZEL İFADESİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun ihaleye girecek ülkelere yönelik çağrılarına değinen Erdoğan, "İkide bir ana muhalefetin, özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak 'Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin, girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar' gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını, bu ülkeye ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan bu otoyol ve köprü projesini Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran, en büyük ticaret hacmine sahip, sanayi bölgelerine kuşatan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞTIĞIMIZIN İSPATIDIR"

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor.Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

"EMİN OLUN HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın dönemde aldıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımlarla, üretimle, ihracatla göreceğiz. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarf edeceğiz, belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız. Bu köprünün planlanmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, aracı kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle dev eserler kazandırmayı nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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