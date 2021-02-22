Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Döviz rezervi sıfırlandı" eleştirilerine yanıt: 95 milyar dolar rezervimiz var

Muhalefetin "Döviz rezervi sıfırlandı" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin döviz rezerviyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolar döviz rezervi olduğunu şu an ise rezervin 95 milyar dolara ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yine 132'ye de 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz, kendi işimizi kendimiz görürüz. Küresel sağlık krizinin damgasını vurduğu 2020'de hem arz hem talep cephesinde şoklar yaşayan dünya ekonomileri derinden sarsıldı. Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibariyle yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde ben de birçok davalar açtım, açtığım her davayı da kazanıyorum.

"YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERİN TAMAMI PİYASA KURALLARI ÇERÇEVESİNDEDİR"

Biz bunların kendilerini en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını da biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur.

"BU İŞLEMLER SAYESİNDE ÜLKEMİZ HEDEFLERİNE BAĞLI KALMAYI BAŞARDI"

Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüz de milletedir."