Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta 4. hakemin ırkçı sözlerine maruz kalan Medipol Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir destek daha geldi. Erdoğan, Başakşehir'in kararlı bir duruş sergilediğini söyledi ve maçın sakin bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözler nedeniyle yarım kalan maçla ilgili de konuştu.

Erdoğan, Başakşehir'in maça çıkmayarak gösterdiği kararlı duruşu ülke olarak da devam ettireceklerini söylerken, bu akşam oynanacak mücadelenin sakin bitmesini temenni etti.

"BAŞAKŞEHİR KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Başakşehirli Demba Ba'nın tavrına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir maçının 14. dakikasında yaşanan bu olay Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım affedilemez. Ben de dün akşam bununla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek Cumhurbaşkanlığı sözcümüz açıklamalar yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri, Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin hepsinin değiştirme kararı verdi UEFA. Bu şekilde bu akşam maçın oynanma kararı geldi. Demba Ba ve arkadaşları çok kararlı durdu. Bu duruş karşısında bu akşam maç kaldığı yerden oynanacak. Fransa ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç sakin biter ve yola aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.