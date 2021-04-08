Son dakika haberleri... Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesini kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesini kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara kafilesini kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz