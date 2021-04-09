Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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