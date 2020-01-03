CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

03.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

--------------------Erdoğan'ın konvoyundan görüntülerCamiden görüntülerErdoğan'ın camiden çıkışıErdoğan'ın Karacaahmet'ten çıkışı

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Kaynak: DHA

- İstanbul