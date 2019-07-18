Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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