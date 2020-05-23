Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
23.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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