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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle soru-cevap yaptı. Bir öğrenci Erdoğan'a "Üniversite mezunu olduğu halde işsiz olan gençlerle ilgili söyleyeceğiniz şeyler nelerdir?" sorusunu yönetti. Erdoğan ise gençlerin geleceklerini özel sektörde aramaları gerektiğini ve asıl istihdamın bu alanda olacağını söyledi.

26.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma gerçekleştirdi. Bir öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üniversite mezunu olduğu halde işsiz kalan gençlerle ilgili düşüncelerini sordu. Erdoğan ise, gençlerin geleceklerini özel sektörde aramaları gerektiğini belirterek, "Asıl istihdam, özel sektörde, sanayide, üretimde, yüksek teknolojide, ticarette ve tarımda olacaktır. Gençlerimizden kendilerine ve kabiliyetlerine güvenmelerini istiyorum" dedi.

YKS'ye girecek Umut Çorbacı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği soru:

Benim adım Umut Çorbacı, Rize Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Eskiden üniversiteye gitmek, diploma sahibi olmak değer verilen bir şeydi. Bugün ne yazık ki üniversite kazanmak, diploma sahibi olmak aynı değeri görmüyor. Bunun sebebi de diplomanın iş bulurken eskisi kadar değerli olmaması. Üniversite okuduğu ve bitirdiği halde işsiz olan gençlere sizin söyleyeceğiniz şeyler nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı ise şu şekilde:

"GENEL EĞİTİM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİK"

Her şeyden önce işsizlik ister genç olsun ister yaşlı olsun, kendini ve ailesini geçindirmek isteyen insanlar için büyük bir sıkıntıdır. Ülkemizde şehirleşme oranının artmasıyla birlikte tarım kesiminde izlenen gerçek işsizlik kendini belli etmeye başlamıştır. Son 18 yıldaki atılımlarımızla hem ilk ve orta öğretimde hem yüksek öğrenimde altyapıyı güçlendirerek nüfusumuzun genel eğitim seviyesini fevkalade yükselttik. Üniversite öğrencisi sayımız 1 milyon 650 binlerden 8 milyon rakamına dayandı. Eğitim seviyesi yükseldikçe gençlerimizin hayata atılma yaşı da ileriye doğru gidiyor. Eskiden liseyi bitirip askerliğini yapan kişiler en geç 20-21 yaşlarında hayata atılırken, şimdi lisans ve yüksek lisans derken bu çıta 30 yaşa yükseldi.

"BU TABLOYU DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Mesleki eğitimin, 28 Şubat döneminde sırf İmam Hatip Okulları'nın önünü kesmek için getirilen engeller sebebiyle cazibesini yitirmesi de hayata atılma yaşının yükselmesine neden olmuştur. Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta ve tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var; diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Hepsinden önce gençlerimizin yeteneklerine, kabiliyetlerine uygun iş alanlar oluşturmaktır. Bu da ülkenin genel ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle ilgilidir. Türkiye için 2023 hedeflerini belirlerken, gençlerimizi başta olmak üzere çalışmak isteyen her vatandaşımız için bu imkanı sağlama gayesiyle hareket etmiştik.

ASIL İSTİHDAM ÖZEL SEKTÖRDE

Ülkemizin son 7 yılda yaşadığı onca badireye rağmen bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Ekonomide hem dış saldırılara karşı aldığımız tedbirlerin hem de büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak için attığımız adımların meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Salgın dönemi tarım başta olmak üzere temel üretim alanlarında öncelikle kendi kendine yeterli olmanın, onun ötesinde dünyanın taleplerine cevap verebilmenin ne derece önemli olduğunu gösterdi. Bu bakımdan Türkiye'nin önünde çok büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki bu fırsatı değerlendirerek kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül rahatlığıyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Ancak her üniversite mezunu kamuda istihdam edileceği gibi bir düşünce de doğru değil. Kamunun görevi iş yapmak, üretmek isteyen herkese yol göstermektedir. Asıl istihdam, özel sektörde, sanayide, üretimde, yüksek teknolojide, ticarette ve tarımda olacaktır. Gençlerimizden kendilerine ve kabiliyetlerine güvenmelerini geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum. Kaldı ki; dünyanın hiçbir yerinde her üniversite mezununa hemen iş hazırlığı diye bir şey de söz konusu değildir.

"ARA ELEMAN SIKINTISI ÇEKEN İLLERİMİZ VAR"

Örneğin, dünyanın değişik ülkelerinde ara eleman diye bir konu söz konusudur. Özellikle, teknik liseler ara elemanları yetiştirir. Ve bu ara elemanlarda kamuda görev almaktan çok özel sektörde görev alabilme şansına sahiptir. Ülkemizde de şu anda bazı illerimiz var ki, bu ara elemanları bulabilme konusunda çok ciddi sıkıntıları vardır. Gaziantep bunlardan bir tanesidir. Birçok fabrika ara eleman bulmada sıkıntı çekiyor. Bunları hızlı bir şekilde aşmamızda fayda var. Malatya ve Adana için de aynı şey geçerlidir. Bu konuda biz yeter ki kararlı olalım.

Biz kendi mesleğimizde bir ara eleman olarak iş bulmada adım attığımız zaman iş var. Kamuda da yine aynı şekilde lisansüstü, yüksek lisans. Bu alanlarda da açılan sınavlarla bütün evlatlarımıza iş bulma imkanları sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum

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