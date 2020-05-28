Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı
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Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı

Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, yarın tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.

Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı
28.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:36

Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, yarın tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye, normalleşme adımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin hizmete açılmasının ardından yayınladığı genelge ile camilerin de cemaatle ibadete açılacağını duyurdu.

Kararla birlikte harekete geçen Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 21 camide temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanacağı alanlarda temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak şimdilik cami avlusunda kılınacak olan cemaatle namaz için son hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, normalleşme sürecinde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dursun, "Camilerimizde uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmayalım. Maske ve eldivenlerimizi ihmal etmeyelim. Bu salgını bitirecek olan, alacağımız önlemlerdir." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel olarak namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Eyüpsultan'da camiler ibadete hazır

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, Eyüp Sultan Camisi'nde Eyüpsultan Meydanı'nda ve ilçede bahçesinde cuma namazı kılınacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Cuma namazının kılınacağı Eyüpsultan Meydanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köpüklü sularla yıkanırken dezenfeksiyon ekibi ise ilaçlama yaptı. Eyüp Sultan Camisi'nin içinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılıp dezenfekte edildi. Ayrıca sosyal mesafenin tam olarak sağlanabilmesi için meydanda bulunan banklar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nin yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan camilerin bahçelerini ve içini dezenfekte etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgınla mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temastan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Avcılar'da camiler ibadete hazırlandı

Avcılar Belediyesi ekipleri de toplum sağlığını korumak adına ibadete açılacak camilerde iç ve dış dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sürecin başından itibaren sokaklar, toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, ibadethaneler, nikah düğün salonları, parklar, otoparklar, kamu kuruluşları, çöp konteynerleri sık aralıklarla dezenfekte edilmişti.

Yapılan açıklamaya göre çalışmalar periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Ümraniye'de cuma namazı canlı yayınlanacak

Ümraniye Belediyesi de 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazı için hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından dezenfektasyon çalışmaları yapılan Dudullu Spor Kulübü Sahasında kılınacak cuma namazı canlı yayınlanacak.

Üsküdar'da camiler ibadete hazırlandı

Üsküdar ilçesindeki tarihi camiler de hazır hale getirildi. Üsküdar Belediyesi görevlileri tüm camilerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Üsküdar Belediyesi vatandaşların namaz sırasında kullanabilmeleri için 'kullan-at seccadeler' hazırlattı.

Özel olarak üretilen 'kullan-at' seccadeler ve hazırlanan hijyen kitleri yarın İstanbul'un tarihi camilerinden biri olan Mihrimah Sultan Cami önünde dağıtılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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