Çukurova Grubu Prigo Dijital Baskı Merkezi Kemalpaşa'da Hizmete Girdi

Bir çok alanda başarılara imza atmış Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu'na ait PriGo Dijital Baskı Çözümleri Merkezi'nin açılışı Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Başkanı Mehmet Ali Karamehmet katılımıyla İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşti.

Merkezin açılışına Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu Başkanı Mehmet Ali Karamehmet, Fujifilm Genel Müdürü Cengiz Metin ve sanayiciler katıldı.

Çukurova Dünya ekonomisinin etkili bir markasıdır

Türkiye'nin gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Karamehmet, "Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer alan Çukurova Grubu, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası ölçekte iş fırsatlarını değerlendiren Çukurova Grubu; endüstri, inşaat, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, taşımacılık, ticaret ve hizmet, finansal hizmetler ve enerji sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dünya ekonomisinin etkili bir markasıdır" dedi.

"Güçlü Bir İşbirliğine Adım Attık"

"PriGo kurumumuz içinde bir kilometre taşı niteliğinde, bizler içinde çok önemli" diyen Fujifilm Genel Müdürü Cengiz Metin, ise "Çözüm ortaklığında Fujifilm markasını seçtiğiniz için teşekkür ederim. Değer yaratmaya çalışan bir şirketiz ve teknolojilerimizi siz kullanıcıların hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda da güçlü bir iş birliğine adım attık. Umarım önümüzdeki dönemlerde diğer fabrikalarda da bu iş birliğini yakalayabiliriz" diye konuştu.

Kemalpaşa stratejik konumuyla birçok yatırıma ev sahipliği yapıyor

PriGo'nun dijital baskı sektörünün önemli bir boşluğunu dolduracak bir yatırım olduğunu söyleyen Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya "Doğru yatırım için doğru lokasyon çok önemli. Bu çerçevede Kemalpaşa'nın sahip olduğu stratejik konumuyla birçok yatırıma ev sahipliği yapıyor. Böyle önemli bir ilçede vazife yapmaktan son derece mutluyum. Kemalpaşa İzmir'in Anadolu'ya açılan kapısı, her geçen gün yıldızı parlayan bir yerleşim yeridir" dedi.

12 kişi hizmet veriyor

Başlangıç aşamasında iki dijital baskı makinesi, bir plotter ve bir geniş ebatlı kesim makinesi alan PriGo, önümüzdeki dönemlerde hizmet verdiği firmalara yakın bölgelerde de benzer tesisler kurmayı hedefliyor. PriGo Dijital Baskı Merkezi'nde, ikisi endüstriyel tasarım, ikisi grafiker, bir prototip hazırlama, bir satış yöneticisi ve 6 operatör olmak üzere 12 kişi hizmet veriyor. Prigo yatırımının başlangıç aşamasında iki dijital baskı makinesi, bir plotter ve bir geniş ebatlı kesim makinesi alınmıştır. Makine parkuru, kartondan oluklu mukavvaya, dakotadan filme kadar bir çok malzemeye baskı yapabilecek özelliktedir. Bina dahil yatırım tutarı 2,5 milyon €'dur. - İZMİR