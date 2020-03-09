Çukur 91. bölüm fragmanı izle? Çukur 91 bölüm konusu? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimlerdir? Türk dizilerinin en iddialı ve en çok beğeni alan dizilerinden olan Çukur'un 91. bölüm fragmanı yayınlandı. 3. sezon 24. bölümü yayınlacak olan Çukur'un yeni bölümünün konusu ve fragmanı sizlerle. Çukur dizi konusu nedir? Çukur oyuncuları kimlerdir?

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve 3. sezonu ile ekranlarda olan Çukur, yeni bölümü ile de izleyenlerin soluklarını kesecek. Koçovalı ailesinin maceraları ve heycanı 91. bölüm ile doruğa çıkıyor. Çukur 91. bölüm fragmanı ve konusu haberimizde.

ÇUKUR 91. BÖLÜM DİZİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aras Bulut İynemli - Yamaç Koçovalı

Ercan Kesal - İdris Koçovalı

Perihan Savaş - Sultan Koçovalı

Şenay Gürler - Meliha

Erkan Kolçak Köstendil - Vartolu

Rıza Kocaoğlu - Aliço

Öner Erkan - Selim Koçovalı

Necip Memili - Cumali Koçovalı

Kubilay Aka - Celasun

Kadir Çermik - Emmi

İrem Altuğ - Ayşe

Boncuk Yılmaz - Saadet

Cem Uslu - Metin

Uğur Yıldıran - Kemal

Aytaç Uşun - Meke

Ece Yaşar - Karaca

Mustafa Kırantepe - Medet