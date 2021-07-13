Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü
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Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü

Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen "Gazimiz için Ok Atıyoruz" turnuvasında Çubuklu sporcular dereceye girdi.

Ankara'da düzenlenen "Gazimiz için Ok Atıyoruz" turnuvasında Çubuklu sporcular dereceye girdi.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arıöz, yaptığı açıklamada, Türkiye Okçuluk Federasyonunca Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Açık Alan Okçuluk sahasında düzenlenen turnuvaya 17 sporcuyla katıldıklarını söyledi.

Sporcularının önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Arıöz, takım halinde 4 birincilik ve bir ikincilik kupası, bireysel müsabakalarda ise 2 gümüş, bir bronz madalya kazandıklarını kaydetti.

Ankara'daki 7 kulüp ve 160 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın birbirinden güzel müsabakalara sahne olduğunu belirten Arıöz, "Takım halinde yarışan erkek takımındaki sporcularımızdan Mehmet Ali Eymen Yavuz, Ali Mete Göçmen ve Ensar Karatepe birincilik kupasını, 11-12 yaş bayan takımındaki sporcularımızdan Keriman Ahsen Arıöz, Sude Hira Bektaş ve Gülçe Sena Yılmaz birincilik kupasını aldı. Ayrıca bireysel olarak yarışan sporcularımızdan Mehmet Ali Eymen Yavuz ile Keriman Ahsen Arıöz gümüş madalya ve Abdullah Bektaş ise bronz madalyanın sahibi oldu. İlerleyen zamanlarda inşallah sporcularımızı milli takımda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Topal ise sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü
Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü
Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü
Çubuklu okçular turnuvadan madalyalarla döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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