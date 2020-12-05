Çubuk'ta sokaklar boş kaldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Dün 21.00'de başlayan kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlemlendi.

Kısıtlama öncesinde yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Saat 21.00'den itibaren meydanlar boş kaldı. İşlek caddelerde tedbir alan polisler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinden Atatürk, Cengiz Topel, Sanayi, Kıbrıs Caddeleri ile Ankara Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ise tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Öte yandan bir çok esnaf ve iş yerini kapattıkları, ekmek fırınlarının ise vatandaşlara hizmet verdikleri görüldü.

'Gel al' ve sipariş alacak lokantaların ise açık oldukları, moto kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner