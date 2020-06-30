Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım bölümü açıldı Çubuk ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde tarım bölümü açıldı.

Çubuk ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde tarım bölümü açıldı.

Tarım bölümünde öğrenciler sebze, meyve ve hububat yetiştirip iyi tarım ve organik tarım konusunda uygulamalı eğitim alacak.

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Karakuş, ilçenin turşusu ve sebzesiyle ön palana çıktığını, bunu ileriye taşımak için bu alanda eğitim ve öğretimi artırmak istediklerini söyledi.

Okullarından mezun olan birçok gencin aile mesleğini devam ettirmeye çalıştığını anlatan Karakuş, açılan bölüm ile bilinçli, daha kaliteli ve ekonomik üretim yapılacağını vurguladı.

Çubuk'un tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna işaret eden Karakuş, şunları kaydetti:

"İnsanlar geçimlerini özellikle salatalık, domates, fasulye ve turşuluk sebzeler ekerek sağlıyor. Bizler de tarım bölümüne gelecek öğrencilerimize bunların yanında alternatif tarım ürünlerini de anlatmaya çalışacağız. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim vereceğiz. Okulumuzun hemen yanında bulunan boş alana kuracağımız seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak gibi sebzeler yetiştireceğiz. Kendi tohumumuzu üreteceğiz ve ilçe halkına tohum sağlayacağız. Açtığımız bölüme yaklaşık 50 öğrenci almayı planlıyoruz."

Bölümün 4 yıl sonra ilçenin ekonomisine yön vereceğini ifade eden Karakuş, geleceğin mesleği tarım ve hayvanlık alanlarında hayalleri olan ve aile mesleğini sürdürmek isteyen tüm gençleri okullarına kayıt yaptırmaya davet etti.

Kaynak: AA