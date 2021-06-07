CS 1.6 Hileleri ve Şifreleri | Counter Strike 1.6 oyun hileleri nelerdir? CS 1.6 ölümsüzlük hilesi, can şifresi, silah şifresi nedir?

Counter Strike dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan oyunlarından birisidir. Özellikle CS 1.6 milyonlarca indirme ve oynamaya sahiptir. Hal böyle olunca oyunla ilgili hileler ve şifreler nelerdir merak ediliyor. CS 1.6 şifreleri nedir? CS 1.6 oyun hileleri nelerdir? CS 1 6 ölümsüzlük hilesi nedir? CS 1.6 can ve silah hilesi nedir? Tüm CS 1.6 hileleri yazımızda...

CS 1.6 hileleri nelerdir? CS 1.6 şifreleri nelerdir? CS 1.6 oyun hileleri nereden yazılır? CS 1.6 hileler nasıl yazılıyor? CS 16 ölümsüzlük şifresi nedir? CS 1.6 can hilesi nedir? CS 1.6 silah hilesi nedir? impulse 101 ne işe yarıyor? CS 1.6 para hilesi nedir, yer çekimi hilesi nedir? Oyundaki hileler nasıl aktif hale getirilir? Tüm CS 1.6 hileleri ve şifreleri haberimizde.

CS 1.6 NE ZAMAN ÇIKTI? HALEN OYNANMAYA DEVAM EDİYOR MU?

Conter Strike ilk olarak 8 Kasım 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Normalde Half Life oyunu ile aynı paket içerisinde yer alıyordu. Fakat sonradan oyuncuların CS'yi beğenmesiyle birlikte yapımcı CS adında ayrı bir oyun çıkartmıştır. Zamanla CS 1.5, CS 1.6 olan Counter Strike'ın son hali Counter-Strike: Global Offensive olarak geçmektedir. Şuanda CS oyunları araısnda en fazla oynanan oyun CS:GO 'dur.

CS 1.6 HİLELERİ NELERDİR?

Counter Strike 1.6 'da oyunu daha eğlenceli kılmak amaçlı birçok hile bulunmaktadır. Bu hileleri yapımcılar botlarla oynanılan oyunlarda kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Dilerseniz arkadaşlarınız arasında oynadığınız oyunlarda da hile kullanabilirsiniz fakat siz hile kullandığınızda arkadaşlarınız da hile kullanabilir. Çünkü hile yazmayı aktif edince tüm oyuncularda aktif olur. Haliyle diğer tüm oyuncular hile ve şifre yazabilir.

CS 1.6 'da en çok silah, can ve ölümsüzlük hilesi kullanılıyor. Birde duvardan geçme hilesini unutmayalım tabii ki. Bu hilelerin hemen hemen hepsi oyun yapımcısı tarafından oluşturulmuştur. Elbette oyunu daha iyi, eğlenceli şekilde oynamak için hile kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Fakat botlara karşı oynadığınızda dilerseniz hile kullanımı yapabilirsiniz. Şimdi CS 1.6 hilelerine geçelim.

CS 1.6 TÜM HİLELER VE ŞİFRELERİ

impulse101 = Para şifresidir. Bu hile Half-Life oyununda tüm silahları açar. Fakat CS'de para hilesi olarak geçiyor. İmpulse 101 en bilindik hilelerden birisidir. Kullanarak paranızın seviyesini full yapabilir ve dilediğiniz silahları alabilirsiniz.

Para şifresidir. Bu hile Half-Life oyununda tüm silahları açar. Fakat CS'de para hilesi olarak geçiyor. İmpulse 101 en bilindik hilelerden birisidir. Kullanarak paranızın seviyesini full yapabilir ve dilediğiniz silahları alabilirsiniz. sv_cheats 1 = Oyundaki hileleri aktif hale getirmek için kullanılan bir şifredir. Yani hileleri yazmadan önce ilk olarak bu şifreyi girmeniz gerekiyor.

Oyundaki hileleri aktif hale getirmek için kullanılan bir şifredir. Yani hileleri yazmadan önce ilk olarak bu şifreyi girmeniz gerekiyor. pausable 1 = Bu komut oyunu durdurur.

Bu komut oyunu durdurur. pausable 0 = Bu komut ile oyunu tekrar başlatırsınız.

Bu komut ile oyunu tekrar başlatırsınız. sv_gravity 100 = Oyundaki uçma şifresidir. En beğenilen hilelerden birisi budur. Özellikle Assault haritası bu hile ile çok eğlenceli oluyor.

Oyundaki uçma şifresidir. En beğenilen hilelerden birisi budur. Özellikle Assault haritası bu hile ile çok eğlenceli oluyor. mp_startmoney 16000 = Oyundaki başlangıç parası normalde 16000 değerindedir. Burada sayıyı değiştirebilir ve istediğiniz rakamı yazabilirsiniz.

Oyundaki başlangıç parası normalde 16000 değerindedir. Burada sayıyı değiştirebilir ve istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. changelevel bölümismi = Bu hilede "bölümismi" yazan yere istediğiniz bölümün adını yazabilirsiniz. Hileyi çalıştırdıktan sonra o bölüm neyse oraya doğrudan geçiş yaparsınız. Mesela "changelevel dust2" yazdığınızda dust 2 mapine geçiş sağlarsınız.

Bu hilede "bölümismi" yazan yere istediğiniz bölümün adını yazabilirsiniz. Hileyi çalıştırdıktan sonra o bölüm neyse oraya doğrudan geçiş yaparsınız. Mesela "changelevel dust2" yazdığınızda dust 2 mapine geçiş sağlarsınız. bot_pistols_only = Bu hileyi aktif ederseniz botlar sadece tabanca ile oyun oynarlar. Başka silah alamazlar.

Bu hileyi aktif ederseniz botlar sadece tabanca ile oyun oynarlar. Başka silah alamazlar. bot_difficulty = Botların zorluk seviyesini bu hile ile ayarlamak mümkündür.

Botların zorluk seviyesini bu hile ile ayarlamak mümkündür. bot_knives_only1 = Bu hileyi çalıştırırsanız botlar sadece bıçak alırlar. Başka silah alamazlar.

Bu hileyi çalıştırırsanız botlar sadece bıçak alırlar. Başka silah alamazlar. bot_zombie1 = Bu hile ile botlar donar. Yani botlar olduğu yerde donup kalacaktır.

Bu hile ile botlar donar. Yani botlar olduğu yerde donup kalacaktır. bot_sniper_only = Botlar sadece sniper silahı kullanırlar. Bu kod ile sniper vuruşunuzu test edebilirsiniz.

Botlar sadece sniper silahı kullanırlar. Bu kod ile sniper vuruşunuzu test edebilirsiniz. bot_kill = Oyunda yer alan tüm botları bu hile ile öldürebilirsiniz.

Oyunda yer alan tüm botları bu hile ile öldürebilirsiniz. noclip = Oyunun en efsane hilelerinden birisidir. Noclip duvardan geçme hilesidir. Bu kodu aktif ederseniz duvardan geçmeyi açarsınız.

Oyunun en efsane hilelerinden birisidir. Noclip duvardan geçme hilesidir. Bu kodu aktif ederseniz duvardan geçmeyi açarsınız. gl_spriteblend1 = Cross kalınlaştırmayı sağlar.

Cross kalınlaştırmayı sağlar. give_weapon_silahınismi = Burada "silahınismi" kısmına istediğiniz silahın adını yazarak onu doğrudan alabiliyorsunuz.

Burada "silahınismi" kısmına istediğiniz silahın adını yazarak onu doğrudan alabiliyorsunuz. hud__fastswitch = Çok hızlı şekilde silah değiştirmeyi sağlayan bir koddur.

Çok hızlı şekilde silah değiştirmeyi sağlayan bir koddur. impulse102 = Bu hileyi yazarsanız botlardan kan gelir, kemiklerinin kırılmasını sağlarsınız.

Bu hileyi yazarsanız botlardan kan gelir, kemiklerinin kırılmasını sağlarsınız. sv_wateraccelerate = Bu kod ile suyun üstünde daha hızlı bir şekilde yürürsünüz.

Bu kod ile suyun üstünde daha hızlı bir şekilde yürürsünüz. notarget = CS 1.6'daki görünmezlik kodudur. Oldukça etkili bir hiledir.

CS 1.6'daki görünmezlik kodudur. Oldukça etkili bir hiledir. timeleft = Bölümün bitmesine ne kadar kalmış onu gösterir.

Bölümün bitmesine ne kadar kalmış onu gösterir. gl_zmax3600 = Eğer duvarın arkasını görmek istiyorsanız bu kod tam size göre.

Eğer duvarın arkasını görmek istiyorsanız bu kod tam size göre. nextmap = Oyun bittikten sonra hangi harita açılacaksa onu gösterir.

Oyun bittikten sonra hangi harita açılacaksa onu gösterir. restart = Oyunu yeniden başlatmayı sağlayan hiledir.

Oyunu yeniden başlatmayı sağlayan hiledir. Currentmap = Bu hile ile bölümün adını öğrenebilirsiniz.

Bu hile ile bölümün adını öğrenebilirsiniz. +reload = Bu da en etkili hilelerden birisidir. Bu hile otomatik mermi doldurmayı sağlıyor. Yani bu hile ile hiç şarjör değiştirmeden sürekli ateş edebilirsiniz.

Bu da en etkili hilelerden birisidir. Bu hile otomatik mermi doldurmayı sağlıyor. Yani bu hile ile hiç şarjör değiştirmeden sürekli ateş edebilirsiniz. -reload = Otomatik mermi doldurma hilesini iptal etmek için yazılması gereken şifredir.

CS 1.6 HİLELERİ NASIL YAZILIR?

Oyunda hileleri yazmak için öncelikle ESC tuşunun altında bulunan " veya é butonuna basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra komut ekranına ilk olarak sv_cheats 1 kodunu yazın. Bu kodu yazmadan diğer kodlar aktif olmaz. Bu kodu girdikten sonra Enter tuşuna basınız. Ardından yukarıda yazdığımız hileleri girerek aktif edebilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.

CS 1.6 PARA HİLESİ NEDİR?

Oyunda para hilesi impulse101 'dir. Komut penceresinden impulse101 yazarak hileyi aktif yapabilirsiniz. Eğer bitişik yazıldığında aktif olmazsa birde "impulse 101" bu şekilde deneyin. Normalde bu hile Half-Life 'da silah hilesi olarak geçiyor. Fakat CS 1.6'da normal para hilesidir. 16000 para kazanırsınız.

CS 1.6 UÇMA HİLESİ NEDİR?

Uçma hilesi "sv_gravity 100" 'dür. Bunu yazdığınızda oyunda uçmayı aktif edebilirsiniz. Uçmak için space (boşluk) tuşuna basmanız gerekecektir.

CS 1.6 SİLAH HİLESİ VAR MI? NEDİR?

Oyunda doğrudan silah hilesi bulunmuyor. Fakat bunun yerine para hilesi olan impulse101 'i yazarak dilediğiniz silahı alabiliyorsunuz. Ayrıca bomba, sis bombası, zırh vb. itemler de alabilirsiniz.

Buna ek olarak give_weapon_silahınismi hilesinde silahınismi bölümüne almak istediğiniz silahın adını yazabilir ve o silaha anında sahip olabilirsiniz.

CS 1.6 DUVARDAN GEÇME HİLESİ NEDİR?

Oyunda en merak edilen hilelerden birisi duvardan geçme hilesidir. Duvardan geçme hilesi noclip 'tir. Yani komut penceresine "noclip" yazarsanız oyunda duvardan geçmeyi aktif hale getirmiş olursunuz.

CS 1.6 GÖRÜNMEZLİK HİLESİ NEDİR?

Oyundaki görünmezlik şifresi notarget olarak geçer.

NOT = Hileleri aktif bir şekilde yazmak için öncelikle komut penceresinden "sv_cheats 1" yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra yukarıdaki hileleri yazabilir ve çalıştırabilirsiniz.