Crytek İstanbul, Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi'nde

Crytek İstanbul ekibi, 11-13 Nisan'da BTK yerleşkesinde gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi'nde yer aldı.

Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, BTK'nın Güvenli İnternet Tır'ında kurulan Crytek standına ek olarak, Crytek'i temsilen Oğuz Orkun Doma, kongrede, "Gençlik Gelişim Ortamları Olarak Video Oyunu Mekanları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Gençleri güvenli internet konusunda bilgilendirmek üzere Türkiye'yi turlayan BTK Güvenli İnternet Tır'ında Crytek İstanbul standına gelen etkinlik katılımcıları, burada firmanın geliştirdiği "The Climb ve Robinson: The Journey" adlı oyunları oynayarak sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Sanal gerçeklik teknolojisi, çocuklar ve gençler kadar kongreye katılan yetişkinlerin de ilgisini çekti.

Crytek ekibi, dijital oyunlar ve internet güvenliği ile ilgili her konu ve etkinlikte BTK ile çalışmaya devam edecek.