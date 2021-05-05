Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek
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Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek

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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan için Crystal Palace'ın ısrarı sürüyor. İngiliz ekibinin, yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu ödeyip sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturmadan transferi bitireceği iddia edildi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ozan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Kariyer sezonunu yaşayan Ozan Tufan, Avrupa'da transferin gözde ismi haline geldi. Premier Lig ekibi Crystal Palace, 25 yaşındaki futbolcuya formayı giydirmek için harekete geçti.

3 YIL ÖNCE KAPIDAN DÖNDÜ

Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

PAZARLIK BİLE ETMEYECEKLER

İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanmayı planlıyorlar. Ozan Tufan'ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon euroyu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten Sarı-Lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

(Fanatik)

Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek
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