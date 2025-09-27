Crystal Palace Liverpool hangi kanalda? Crystal Palace Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Crystal Palace Liverpool hangi kanalda? Crystal Palace ile Liverpool, Premier Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Sporseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in önemli mücadelesi Crystal Palace Liverpool maçı Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Futbolseverler, Bein Sports'un yayın yaptığı platformlardan müsabakayı takip edebilecek.

Bein Sports 3, İngiltere Premier Lig yayın haklarına sahip olması nedeniyle bu maçı canlı aktaracak. Digiturk aboneleri ve Bein Connect kullanıcıları da platformlar üzerinden maçı izleyebilecek. Karşılaşma yalnızca şifreli yayınla ekranlara gelecek.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace ile Liverpool, İngiltere Premier Lig 7. haftasında 27 Eylül 2025 Cumartesi günü karşılaşacak. Londra'daki Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Takımların ligdeki konumu ve performansı nedeniyle müsabakaya ilgi büyük.

Maçın Cumartesi günü oynanması ve saat 17.00'de başlaması, İngiltere Premier Lig'in standart hafta sonu fikstürüne uygun bir planlama olarak dikkat çekiyor. Sporseverler, bu saatte Bein Sports 3 ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.

CRYSTAL PALACE LİVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Crystal Palace Liverpool maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Digiturk üyeliği olan kullanıcılar ve Bein Connect aboneleri karşılaşmayı platform üzerinden canlı izleyebilecek.

Türkiye'de yayın haklarının Bein Sports'a ait olması nedeniyle maç şifresiz olarak yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin Bein Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.