Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay görüntüleri ortaya çıktı! Bu halini hiç görmemiştiniz

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasında yaşadığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Hırstan gözü dönen Cristiano Ronaldo'nun sahada reaksiyon veremeyen takıma karşı kullandığı sözler, Cuadrado ile yaşadığı tartışma herkesi şaşırttı.

"ÇOK KÖTÜYÜZ"

Ronaldo'nun öfkeden çılgına döndüğü anlarda takıma karşı kullandığı sözler dikkat çekti. Sabah'ın İngiliz medyasından aktardığı görüntülerde; Portekizli yıldız, "Çok kötüyüz. Bunu birbirimize söylememiz lazım. Bir karakter koymamız gerekiyor" sözleriyle isyan ediyor. Ardından Cuadrado tepki gösteriyor.

"SENİN ÖRNEK OLMAN LAZIM"

Cuadrado, dayanamayıp Ronaldo'ya, "Biz kötü olabiliriz ama senin herkese örnek olman gerekiyor" sözleriyle tepki gösteriyor. Devreye teknik direktör Pirlo girip, "Cristiano ve Juan, yeter artık. Sabırlı olup, tartışmadan, kazanmak isteyen bir duruşla sahaya çıkıyoruz" ifadeleriyle takımı sahaya gönderiyor.

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