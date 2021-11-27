Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay görüntüleri ortaya çıktı! Bu halini hiç görmemiştiniz - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay görüntüleri ortaya çıktı! Bu halini hiç görmemiştiniz

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Ronaldo'nun takım arkadaşlarına yüklendiği ve Cuadrado ile yaşadığı sert tartışma, gündeme damgasını vurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasında yaşadığı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Hırstan gözü dönen Cristiano Ronaldo'nun sahada reaksiyon veremeyen takıma karşı kullandığı sözler, Cuadrado ile yaşadığı tartışma herkesi şaşırttı.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz

"ÇOK KÖTÜYÜZ"

Ronaldo'nun öfkeden çılgına döndüğü anlarda takıma karşı kullandığı sözler dikkat çekti. Sabah'ın İngiliz medyasından aktardığı görüntülerde; Portekizli yıldız, "Çok kötüyüz. Bunu birbirimize söylememiz lazım. Bir karakter koymamız gerekiyor" sözleriyle isyan ediyor. Ardından Cuadrado tepki gösteriyor.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz

"SENİN ÖRNEK OLMAN LAZIM"

Cuadrado, dayanamayıp Ronaldo'ya, "Biz kötü olabiliriz ama senin herkese örnek olman gerekiyor" sözleriyle tepki gösteriyor. Devreye teknik direktör Pirlo girip, "Cristiano ve Juan, yeter artık. Sabırlı olup, tartışmadan, kazanmak isteyen bir duruşla sahaya çıkıyoruz" ifadeleriyle takımı sahaya gönderiyor.

Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki olay videosu ortaya çıktı! Bu halini görmemiştiniz

Şikeden küme düşürülen Juventus'a 62 transfer hakkında soruşturma! İçlerinde Pjanic de var

Şikeden küme düşürülen Juventus'a 62 transfer hakkında soruşturma! İçlerinde Pjanic de var

 UEFA sıralamasında kritik noktaya geldik! Galatasaray'ın zaferiyle yerimiz değişti

UEFA sıralamasında kritik noktaya geldik! Galatasaray'ın zaferiyle yerimiz değişti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title