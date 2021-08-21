Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı ortalığı yıktı

Bir dönem Cristiano Ronaldo ile birliktelik yaşayan ünlü manken Paris Hilton, üstsüz paylaşımıyla dikkat çekti. Yaşlandığına dair yorumlar yapılan Hilton, adeta yıllara meydan okudu. Hilton, Ronaldo hakkında "Erkek olarak onu yeterli bulmadığım için ayrıldım" demişti.

Ronaldo'nun Real Madrid'e gittiği ilk dönemle Portekizli starla kısa bir birliktelik yaşayan Paris Hilton, son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Instagram'da genellikle iş ve moda ağırlıklı gönderileri olan Hilton, bu kez çok iddialı bir kare paylaştı. Hilton, kusursuz vücuduyla yıllara meydan okudu.

"RONALDO ANNE KUZUSU"

Paris Hilton, Cristiano Ronaldo ile biten ilişkileri hakkında çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Hilton, "Ronaldo bir anne kuzusu. Erkek olarak yeterli bulmadığım için ayrıldım" demişti.