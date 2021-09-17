Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım

Akşam'ın aktardığı habere göre; Young Boys- Manchester United maçından önce ısınma sırasında Ronaldo'nun şutu kafasına isabet eden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Nobile, İsviçre medyasına konuştu

"AMAN TANRIM"

Olay anında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Nobile, "Top kafama geldi ve yere düştüm. Sonrasında Ronaldo'yu üstüme gelirken gördüm. 'Aman Tanrım, hayır. Öldüm mü?' diye düşündüm.

Ronaldo, 'Hayır hayır. Affedersiniz! Ne oluyor? İyi misin?' diye sordu. Nobile daha sonra yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: " Çok acı çekiyordum. Tanrım. Aklım başımdan gitmişti! Ama sonra Ronaldo'yu gördüm ve baş ağrısı geçti." Ronaldo, olaydan sonra genç kadından özür dileyip, ona maç sonu formasını hediye etmişti. Ronaldo'nun ilk golü attığı karşılaşmayı Manchester United 2-1 kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir başlangıç yapmıştı.

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