Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım - Haberler Spor
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Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Young Boys - Manchester United maç önünde şut çalışması yapan Ronaldo'nun başından vurduğu kadın güvenlik görevlisi, olaydan sonra demeç verdi. Nobile isimli görevli, "Ronaldo'yu üstüme gelirken görünce 'Öldüm mü?' diye düşündüm. Çok acı çekiyordum. Bana 'İyi misin?' diye sorunca hemen başımın ağrısı gitti" diye konuştu.

Akşam'ın aktardığı habere göre; Young Boys- Manchester United maçından önce ısınma sırasında Ronaldo'nun şutu kafasına isabet eden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Nobile, İsviçre medyasına konuştu

Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüm sandım

"AMAN TANRIM"

Olay anında yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Nobile, "Top kafama geldi ve yere düştüm. Sonrasında Ronaldo'yu üstüme gelirken gördüm. 'Aman Tanrım, hayır. Öldüm mü?' diye düşündüm.

Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüm sandım

Ronaldo, 'Hayır hayır. Affedersiniz! Ne oluyor? İyi misin?' diye sordu. Nobile daha sonra yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: " Çok acı çekiyordum. Tanrım. Aklım başımdan gitmişti! Ama sonra Ronaldo'yu gördüm ve baş ağrısı geçti." Ronaldo, olaydan sonra genç kadından özür dileyip, ona maç sonu formasını hediye etmişti. Ronaldo'nun ilk golü attığı karşılaşmayı Manchester United 2-1 kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir başlangıç yapmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Nedense video yok ben İnanmıyorum top geldiğine
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Haber: Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım - Haberler Spor
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