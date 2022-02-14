Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan emeklilik kararı! Futbol dünyası dondu kaldı - Haberler
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Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan emeklilik kararı! Futbol dünyası dondu kaldı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, futboldan eskisi kadar keyif almıyor. Ronaldo'nun yakın çevresine sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini söylediği iddia edildi.

Son dönemlerde Manchester United takımıyla birlikte bireysel performansı düşüşe geçen 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine nokta koymayı düşünüyor. 42 yaşında futbolu bırakmak isteyen Portekizli efsane artık yorgun hissediyor.

Son 6 maçtır fileleri sarsamayan Ronaldo, 2009'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Manchester United'a büyük umutlarla imza atan Portekizli, takımın düşüşüne çabuk adapte oldu.

İngiliz medyasında Ronaldo'nun bırakma kararıyla ilgili çeşitli haberler çıkıyor. Son olarak The Sun, yakınlarına bu sezon sonunda futbolu bırakacağını söylediğini yazdı.

Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan emeklilik kararı! Futbol dünyası dondu kaldı

PSG'nin gündemine gelen Cristiano Ronaldo, yeni bir savaşa artık sıcak bakmıyor. Portekizli starın bu sezonun sonunda kariyine nokta koyma ihtimali her geçen gün artıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Spor, Haberler

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