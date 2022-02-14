Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan emeklilik kararı! Futbol dünyası dondu kaldı

Son dönemlerde Manchester United takımıyla birlikte bireysel performansı düşüşe geçen 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine nokta koymayı düşünüyor. 42 yaşında futbolu bırakmak isteyen Portekizli efsane artık yorgun hissediyor.

GOL ORUCUNA GİRDİ

Son 6 maçtır fileleri sarsamayan Ronaldo, 2009'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor. Manchester United'a büyük umutlarla imza atan Portekizli, takımın düşüşüne çabuk adapte oldu.

HERKES KONUŞUYOR

İngiliz medyasında Ronaldo'nun bırakma kararıyla ilgili çeşitli haberler çıkıyor. Son olarak The Sun, yakınlarına bu sezon sonunda futbolu bırakacağını söylediğini yazdı.

TRANSFER İSTEMİYOR

PSG'nin gündemine gelen Cristiano Ronaldo, yeni bir savaşa artık sıcak bakmıyor. Portekizli starın bu sezonun sonunda kariyine nokta koyma ihtimali her geçen gün artıyor.