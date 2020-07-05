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Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu

Kariyerini Juventus'ta sürdüren Cristiano Ronaldo dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Portekizli ünlü futbolcu 1960-1961 sezonundan beri Seria A'da bir sezonda 25 gol atan ilk Juventuslu oyuncu oldu.

05.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:06

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 35 yaşındaki Ronaldo, Juventus'ta da 1960-1961 sezonundan beri bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

3 LİGDE 1 SEZONDA 25 GOL ATAN İLK FUTBOLCU OLDU

Serie A'daki gol sayısını 25'e çıkaran Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve üstü gol atan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo, İngiltere Premier Ligi 2007-2008 sezonunda ve İspanya LaLiga'da 2009-2018 yıllarında forma giydiği bütün sezonlarda 25 ve üstü gole ulaşmıştı.

İLK FRİKİK GOLÜNÜ 43. DENEMESİNDE ATTI

Ronaldo, 2018 yazında katıldığı Juventus'taki ilk frikik golünü dün oynanan Torino derbisinde attı. Daha önce kullandığı 42 serbest vuruştan yararlanamayan Portekizli, 43. denemesinde ağları sarsmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekipteki 81. maçında serbest vuruş golüyle tanışan yıldız oyuncu, daha önce forma giydiği Manchester United'da 13, Real Madrid'de ise 32 kez serbest vuruşu gole çevirmişti.

EN ÇOK GOL REAL MADRİD FORMASIYLA

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

Ronaldo'nun Manchester United'da 118, Sporting Lizbon'da 5, devam eden Juventus kariyerinde 57, Portekiz Milli Takımı'nda ise 99 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu

MİLLİ TAKIMDA 30'UNDAN SONRA AÇILDI

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30'undan sonra daha iyi bir performans sergiledi.

30 yaşından önce milli formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 46 mücadelede ise 47 kez rakip fileleri havalandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 169 maçta 128 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor.

Ronaldo'yu 141 maçta 114 gol bulan Barcelona'dan Messi takip ediyor.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN İSİM

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

7 KEZ KRAL OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United'da 2007-2008, Real Madrid'de 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu

ALTIN TOP KOLEKSİYONU

Manchester United'da bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi.

Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

700 GOLE ULAŞAN 6. FUTBOLCU

Kariyerinde toplamda 729 kez ağları sarsan Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor.

Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pele'nin 767 golle Biscan'ı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskas'ın 746, Alman Gerd Muller'in 735 golü bulunuyor.

(AA)

Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
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