Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti - Haberler Spor
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Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

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Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni transferi Crespo ilk kez forma giydi. Sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcunun performansından hoşnut kalmazken Crespo'nun oyun tarzını 13 yıl önce sarı-lacivertli takımda forma giyen ve sürekli eleştirilen Maldonado'ya benzetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Crespo, 46. dakikada oyuna dahil oldu. İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen Portekizli futbolcunun oyun tarzı Maldonado'ya benzetildi.

İLK MAÇTA SINIFTA KALDI

Fenerbahçe'de 2008-2009 yıllarında forma giyen Maldonado, basit oyun tarzıyla o dönem sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni transfer Crespo'yu da Maldonado'ya benzeterek eleştirdi. Binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcunun ilk maçta sınıfta kaldığını belirtti.

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti
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Haber: Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti - Haberler Spor
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