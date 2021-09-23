Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Crespo, 46. dakikada oyuna dahil oldu. İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen Portekizli futbolcunun oyun tarzı Maldonado'ya benzetildi.

İLK MAÇTA SINIFTA KALDI

Fenerbahçe'de 2008-2009 yıllarında forma giyen Maldonado, basit oyun tarzıyla o dönem sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni transfer Crespo'yu da Maldonado'ya benzeterek eleştirdi. Binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcunun ilk maçta sınıfta kaldığını belirtti.

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